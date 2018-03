Rookverbod in de auto in Oostenrijk

29 maart 2018 Vanaf 1 mei 2018 is het in Oostenrijk verboden te roken in een auto waarin ook kinderen jonger dan 18 jaar zitten.

De boete is €100,-. Volgens de Oostenrijkse Zuisterclub van de ANWB, de automobielclub ÖAMTC, is deze wet echter in zijn huidige vorm moeilijk uitvoerbaar voor de Oostenrijkse wetshandhavers.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

