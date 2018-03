Etappes Tour de France 2018

Ga je deze zomer in juli op vakantie naar een regio waar de Tour de France doorheen gaat en wil je bijvoorbeeld een (berg-)etappe van dichtbij meemaken? We hebben alle etappes op een rijtje gezet. Zo weet je precies waar en wanneer het wielerspektakel deze zomer voorbij trekt.

Wegafsluitingen en verkeersdrukte

In de omgeving van de Tour kunnen wegen tijdelijk worden afgesloten. De Tour maakt geen gebruik van snelwegen of de belangrijke doorgaande wegen. Deze worden voor de tourkaravaan dan ook niet afgesloten. Hou daar waar de Tour voorbijkomt rekening met extra (verkeers-)drukte. Bij etappes in de bergen moet je rekening houden met zeer grote drukte.

Overzicht etappes Tour de France 2018

Hieronder staat een lijst met het overzicht van de etappes. Bovendien kan je het overzicht van de etappes hier ook als PDF downloaden zodat je deze kan printen en op vakantie mee kan nemen.

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden.

Bron: ANWB Verkeersinformatie / www.letour.fr

