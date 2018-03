Problemen Zwitserland en Groot-Brittannië door zware sneeuwval

01 maart 2018 In Zwitserland en Groot-Brittannië is er veel overlast door zware sneeuwval / gladheid.



Zwitserland

In Zwitserland heeft het verkeer donderdag veel last van sneeuw/gladheid. De grootste problemen voor het wegverkeer zitten in de omgeving Bern (A1, A6), verder rond Freiburg (A12), Lausanne (A9) en Luzern (A2). Er wordt donderdagochtend nog veel sneeuw verwacht, in de loop van de middag wordt het droog.

Groot-Brittannië

Het verkeer in Groot-Brittannie heeft donderdag te maken met veel overlast door sneeuw. Het openbare leven wordt hierdoor behoorlijk ontwricht. Vooral langs de oostkust en het noorden van het land vallen voortdurend sneeuwbuien. Ook in het centrale deel van Engeland (Midlands) valt sneeuw. Meer dan 300 automobilisten waren donderdagochtend gestrand op de M80 tussen Glasgow en Stirling in Schotland. Scholen in Zuid-Wales, Zuid-Engeland en Schotland zijn dicht. Er wordt gewaarschuwd dat er een gas tekort ontstaat. Bij de spoorwegen vallen treinen uit. Glasgow Airport blijft dicht tot 15.00 uur. Op andere luchthavens zijn veel annuleringen en vertragingen. Daarbij komt er later vanmiddag voor Zuidwest-Engeland en Zuid-Wales een waarschuwing i.v.m. storm Emma.

