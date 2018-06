Maximumsnelheid Frankrijk routes nationales/départementales verlaagd

26 juni 2018 Met ingang van 1 juli 2018 gaat in Frankrijk de maximumsnelheid op tweerichtingswegen zonder middenafscheiding (routes nationales en routes départementales) omlaag van 90 naar 80 km/u.



Overzicht maximumsnelheden Frankrijk

Bron: ANWB Verkeersinformatie