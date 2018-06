Stakingen/acties in Europa

01 juni 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Komende tijd stakingen bij spoorwegen

Werknemers van het Franse spoorbedrijf SNCF staken sinds 3 april drie maanden lang gedurende twee dagen per week. In die drie maanden zijn dat 36 stakingsdagen.

De eerstvolgende stakingsdagen zijn in juni: 2, 3, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 27 en 28 juni. Steeds twee dagen achter elkaar met tussenpozen van vijf dagen en dit dus over een periode van drie maanden. Ook het personeel van RATP (OV in Parijs) staakt mogelijk vrijdag. Dan kunnen metro's en bussen uitvallen.

Het personeel protesteert tegen plannen van de regering om het bedrijf ingrijpend te hervormen. Ook de Thalys tussen Nederland en Parijs en de Eurostartreinen tussen Frankrijk en Belgie/Engeland worden door de staking getroffen. Informeer voor vertrek naar de laatste stand van zaken.

Stakingen Air France

Er zijn op dit moment geen stakingen bij Air France aangekondigd. Zodra dat gebeurt, word je via deze pagina op de hoogte gehouden.

Heb je vragen over de staking van Air France en jouw ANWB Reis- en/of Annuleringsverzekering?

Zie ook:

Verkeersinformatie Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.