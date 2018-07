Vermoeid in auto te vergelijken met slok op

19 juli 2018 Vermoeid achter het stuur kruipen is haast even gevaarlijk als rijden onder invloed. Daarvoor waarschuwt Veilig Verkeer Nederland aan het begin van de zomervakantie, nu veel mensen met de auto vertrekken voor een lange reis naar de zon.

Volgens de organisatie reageren vermoeide automobilisten trager op prikkels en hebben ze meer moeite met behouden van de koers. ,,Ook maken slaperige bestuurders minder gebruik van de spiegels. Hierdoor ontstaat een gebrek aan overzicht.'' Dat vergroot de kans op een verkeersongeval met letsel, aldus VVN.

Twee uur rijden, kwartier rust

Vermoeidheidsongevallen zijn niet alleen een kwestie van te lang achtereen doorrijden, stelt de organisatie. ,,Ook slecht of te kort slapen, stress, of tijd van de dag kunnen vermoeidheid veroorzaken.'' Volgens VVN-directeur Alphons Knuppel kan je vermoeidheid onderweg alleen tegengaan door ,,de auto aan de kant te zetten voor een korte slaappauze''.

