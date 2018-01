Van/naar de wintersport: Wat is het weer onderweg?

26 januari 2018 Na alle problemen afgelopen week door zware sneeuwval op de wegen in de Alpen, ziet het er dit weekend, voor zowel vertrekkende als terugkerende wintersporters, een stuk beter uit.

Het weer onderweg:

Duitsland

De rit door Duitsland verloopt zaterdag grotendeels droog. Zondag is de kans op regen in Duitsland een stuk groter.

Oostenrijk

In Oostenrijk zaterdag, na het oplossen van mist of laaghangende bewolking, in veel skigebieden een zonnige dag. Zondag een mix van zon en wolkenvelden. Er valt geen sneeuw.

Zwitserland

In Zwitserland dit weekend in de ochtend kans op mist, later wisselend bewolkt en af en toe zon. Zowel zaterdag als zondag nauwelijks neerslag.

Frankrijk

In de Franse Alpen is het zaterdagochtend bewolkt, maar er is nauwelijks neerslag. Later op de dag en ook zondag flinke zonnige perioden.

