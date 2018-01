Drukte vanuit de wintersportgebieden

02 januari 2018 Dit weekend eindigt de kerstvakantie en dat zal te merken zijn op de wegen vanuit de wintersportgebieden. Naar huis terugkerende wintersporters moeten zaterdag 6 januari rekenen houden met de nodige vertraging.

Direct naar:

Prognose Duitsland

Prognose Frankrijk

Prognose Alpengebied

Prognose Nederland

Actuele verkeersituatie buitenland via Twitter

Duitsland

Zaterdag 6 januari zal het druk zijn op de routes vanuit de skigebieden. Tussen 10.00 en 17.00 uur worden op de volgende wegen files in noordelijke richting verwacht:

A5 Bazel - Heidelberg - Karlsruhe

Bazel - Heidelberg - Karlsruhe A7 Füssen - Ulm - Würzburg

Füssen - Ulm - Würzburg A8 Salzburg - München - Karlsruhe

Salzburg - München - Karlsruhe A9/A3 Keulen - Neurenberg - München - Neurenberg - Keulen

Keulen - Neurenberg - München - Neurenberg - Keulen A61 Koblenz - Mönchengladbach

Koblenz - Mönchengladbach A99 Rondweg München

Door de grenscontroles aan de Duitse kant moet het verkeer vanuit Oostenrijk bij Salzburg en Kiefersfelden op drukke reisdagen rekening houden met een half uur tot een uur vertraging.

Actuele verkeersinformatie Duitsland

Winter(sport)verkeersinformatie Duitsland

Frankrijk

Op de wegen van en naar de wintersportplaatsen in Frankrijk wordt het zaterdag 6 januari erg druk. De piek ligt tussen 10.00 en 14.00 uur. Filegevoelige wegen zijn:

A6 Lyon - Parijs, bij Lyon, Villefranche sur Saône, Macôn, Beaune en Dijon

Lyon - Parijs, bij Lyon, Villefranche sur Saône, Macôn, Beaune en Dijon A40 Chamonix - Mâcon - Chamonix, bij Chamonix, de Chamoisetunnel en bij Bourg-en-Bresse

Chamonix - Mâcon - Chamonix, bij Chamonix, de Chamoisetunnel en bij Bourg-en-Bresse A43 Chaméry - Lyon - Chambéry, bij Chambéry en Bourgoin-Jallieu

Chaméry - Lyon - Chambéry, bij Chambéry en Bourgoin-Jallieu RN85 Gap - Grenoble

Gap - Grenoble RN90 Bourg St. Maurice - Albertville - bij Moûtiers.

Bourg St. Maurice - Albertville - bij Moûtiers. D1091 Briançon - Grenoble, tussen La Grave en Le Bourg d’Oisans

Actuele verkeersinformatie Frankrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Frankrijk

Alpengebied

Oostenrijk

In Oostenrijk en Zwitserland gaat het op zaterdag 6 januari ook knellen op de wegen vanuit de skigebieden. In Oostenrijk zijn de grootste knelpunten de A10 Villach - Salzburg en de B179 Fernpasstrasse voor de Lermoosertunnel en bij de grenstunnel Füssen .

Door de grenscontroles aan de Duitse kant moet het verkeer vanuit Oostenrijk bij Salzburg en Kiefersfelden op drukke reisdagen rekening houden met een half uur tot een uur vertraging.

Actuele verkeersinformatie Oostenrijk

Winter(sport)verkeersinformatie Oostenrijk

Zwitserland

In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel (A2 Bazel - Chiasso) het grootste knelpunt maar ook bij de San Bernardinotunnel (A13 Bellinzona - St. Margrethen en op de wegen bij Bern en Zürich en rond Lausanne is de kans op files groot.

Actuele verkeersinformatie Zwitserland

Winter(sport)verkeersinformatie Zwitserland

Volg via Twitter (@ANWBEuropa) de actuele Europese verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Zie ook:

Verkeersinformatie buitenland

Wintersportartikelen in de webwinkel

Wintersportinformatie

Verkeersdruktekalenders

Auto en wintervoorbereiding

Info winterbanden