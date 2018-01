Storm hindert verkeer op Europese wegen

03 januari 2018 Het verkeer heeft veel last van de storm die over Europa trekt.

Het verkeer op de Nederlandse wegen heeft woensdagochtend veel last van een zware westerstorm en zware windstoten. Kijk vooral uit als je met een lege vrachtwagen of auto met aanhanger de weg op gaat.

België en Frankrijk

Maandag en dinsdag was er al veel hinder in België en Frankrijk, daar stormt het nog steeds. In Frankrijk blijft de waarschuwing geldig tot woensdag 16.00 uur, in België zeker tot 20.00 uur.

Duitsland

Ook in Duitsland wordt veel overlast verwacht . Daar trekt de storm in de loop van de nacht vanuit het noorden naar het zuiden. De storm bereikt windkracht tien tot elf. Woensdag is er nog veel hinder in het zuiden.

Zwitserland en Oostenrijk

Zwitserland en Oostenrijk blijven niet gespaard. In het noorden van Zwitserland vannacht en woensdag windstoten tot 110 kilometer per uur. In Oostenrijk worden uitschieters tot 100 kilometer per uur verwacht.

Geannuleerde vluchten

Schiphol heeft al veel vluchten geannuleerd vanwege de storm. Mogelijk dat ook op andere luchthavens vluchten uitvallen.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

