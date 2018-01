Sneeuwchaos in Alpen

23 januari 2018 Vakantiegangers in de Alpen moeten door de grote hoeveelheden sneeuw rekening houden met extreme omstandigheden. In grote delen van de wintersportgebieden in Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk heeft het de afgelopen dagen onophoudelijk gesneeuwd en zijn wegen van en naar de wintersportgebieden onbegaanbaar en dorpen van de buitenwereld afgesloten. Ook geldt er voor veel gebieden extreem lawinegevaar waardoor wintersport in die gebieden nauwelijks mogelijk is.

Hulpaanvragen

Bij de ANWB Alarmcentrale hebben zich tot nu toe een tiental Nederlandse wintersporters gemeld die in Oostenrijk door de hevige sneeuwval in de problemen zijn gekomen. Het gaat om mensen die hun vlucht hebben gemist of gestrand zijn omdat de wegen zijn geblokkeerd.

Situatie Oostenrijk

In veel skigebieden in Vorarlberg, Tirol en het Salzburgerland is er door zware sneeuwval een groot lawinegevaar. Sommige dalen en wintersportplaatsen zijn slechts te bereiken na het maken van een flinke omweg. In het Arlberggebied is sinds 14.00 Lech weer bereikbaar.

B99 is dicht tussen Radstädter Tauern en Mauterndorf, daardoor is Obertauern alleen via Radstadt te bereiken. Omrijden via de A10.

B179 Fernpass Nassereith <- > Reutte tussen Nassereith en Biberwier is sinds dinsdagavond weer open.

De B181 Achenpas is in beide richtingen nog dicht.

De B186 Langenfeld <-> Sölden is weer open.

De B197 tussen St Jakob am Arlberg en Arlbergpas is weer open.

Op veel plaatsen is het lawine stufe 5. Dat is de hoogste staat van alarm. Het is uiterst raadzaam om de maatregelen van de lokale overheid strikt op te volgen en zeker niet buiten de gezekered pistes te gaan skieen. Vanaf dinsdagmiddag betere weersomstandigheden, droog en perioden met zon.

Actuele wegensituatie Oostenrijk

Situatie Zwitserland

In Zwitserland is op veel plaatsen een zeer hoog lawinegevaar vanwege de zware sneeuwval van de afgelopen dagen. O.a zijn Saas, Lotschental, Samnaun Andermatt, Leukerbad en Zermatt opnieuw van de buitenwereld afgesloten. Er is een tijdelijke helikopterluchtbrug met Zermatt.

Ook elders in Zwitserland zijn problemen door de sneeuw, met name in Wallis, in onder andere het Val d'Anniviers en het Mattertal en in het oostelijker gelegen Graubünden. waardoor het lawinegevaar verder toeneemt. De verbinding Visp - Zermatt is onderbroken en ook de Gornergratbahn(trein) rijdt niet net als de autotreinen Kandersteg-Goppenstein, Furka en Oberalp.

De A2 Gotthardsnelweg is tussen Amsteg en Airol in beide richtingen weer open sinds dinsdag 19.00 uur. Daar was een een grondverschuiving. De A9 is tussen de Simplonpas en Simplon-dorp weer vrij. De komende dagen wordt het duidelijk veel beter weer. Het is droog en er zijn zonnige perioden.

Actuele wegensituatie Zwitserland

Situatie Frankrijk

Ook in Frankrijk is zeer veel sneeuw gevallen in de wintersportgebieden. In de omgeving van Chamonix worden meer dan 100 chalets geëvacueerd. Meer dan 1.000 inwoners leven nu van de buitenwereld afgesloten. Voor de departementen Savoie, Haute Savoie en Isère geldt in elk geval dinsdag 23 januari code oranje vanwege een grote kans op lawines.

Actuele wegensituatie Frankrijk

Weersverwachting komende dagen

Wintersporters moeten de komende dagen rekening moeten houden met de extreme weersomstandigheden. Vanaf woensdag neemt de sneeuwval af en gaan de temperaturen omhoog. Daardoor neemt echter ook het gevaar voor lawines toe.

Wintersporters die de komende dagen richting Alpen reizen raden wij aan vooraf te informeren over de situatie op de plaats van bestemming.

