Code oranje voor overstromingsgevaar rond Parijs

28 januari 2018 Door rivieren die buiten hun oevers treden geldt in de ruime ongeving van Parijs weercode oranje.

Er is grote kans op wateroverlast op wegen en in dorpen langs de rivieren Seine, Marne en Yonne. Een aantal mensen is al geevacueerd.

Delen van Parijs staan onder water. Het water in rivier de Seine staat zo hoog dat kades zijn overstroomd. Langzaam verplaatst het water zich naar het westen richting Atlantische Oceaan. Het waterpeil komt waarschijnlijk uit op 5.80 of 6.20 meter, iets lager dan in 2016.

Sommige Parijse metrostations zijn gesloten, net als een deel van het Louvre-museum. veel rondvaartboten kunnen de Seine niet op omdat ze niet onder de bruggen door kunnen.

Verkeersinformatie Frankrijk

Bron: ANWB Verkeersinformatie