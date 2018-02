Stakingen/acties in Europa

02 februari 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Frankrijk

Acties boeren

De afgelopen dagen zijn er steeds blokkades van boeren in het zuiden van Frankrijk. Eerst bij Montauban. Woensdag vooral bij Toulouse, o.a. op de A20, A620, A61, A62. Aangezien onderhandelingen nog geen resultaat hebben opgeleverd, is er ook de komende dagen nog kans op vertraging.

Italië

Staking bij personeel Ryanair op 10 feb

Drie Italiaanse vakbonden hebben gedreigd met stakingen bij Ryanair op 10 februari. Daarmee willen ze protesteren tegen de plannen van de luchtvaartmaatschappij om voortaan nog maar met één vakbond afspraken te maken. Als de staking doorgaat, betreft het zowel cabinepersoneel, piloten als grondpersoneel. Het is niet duidelijk of ook vluchten van Ryanair buiten Italië worden getroffen. Vooralsnog lijkt dit vooral een Italiaans conflict.



Zie ook:

Verkeersinformatie Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.