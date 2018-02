Flinke overlast door sneeuw in Frankrijk

07 februari 2018 In Frankrijk is de laatste dagen veel overlast door sneeuwval. Ook vandaag valt er weer sneeuw. Er is een waarschuwing (code oranje) afgegeven voor de ruime omgeving van Parijs.

Dinsdagavond stond het verkeer rond Parijs in zo'n 700 kilometer file vast. Maar niet alleen het wegverkeer, ook treinen hebben veel vertraging.

Advies

Geadviseerd wordt om voorlopig rond Parijs niet de weg op te gaan. Ga je wel de weg op., dan is het advies van de Fransen om een deken, water en eten mee te nemen. En check vooraf de verwarming van de auto!

ANWB Verkeersinformatie Frankrijk via Twitter:

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.

Zie ook:

Verkeersinformatie Frankrijk

Meteo-alarm Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie