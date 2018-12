Stakingen/acties in Europa

03 december 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Frankrijk

Blokkade-acties

De protesten door actievoerders in Frankrijk (verenigd in de groep van gele veiligheidsvesten "les gilets jaunes") tegen het regeringsbeleid en de hoge brandstofprijzen, houden nog aan. Het verkeer heeft nu dus nog steeds last van tijdelijke blokkades of langzaamaanacties (opération escargots). Die zijn soms tijdelijk qua karakter, soms duren ze een aantal uren. Acties zijn er verspreid over het land, vaak in de vorm van langzaamaanacties, (doorlaat) blokkades vooral bij op-en afritten van snelwegen, tolstations, brandstofdepots en raffinaderijen.

Zaterdag 1 december werd er in Parijs een grote demonstratie gehouden bij de Arc de Triomphe en op de Champs-Elysées. Deze demonstratie liep, net als zaterdag 24 november, uit op een grote chaos waarbij er veel vernielingen werden aangericht.

