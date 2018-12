Kerstfiles op buitenlandse wegen

17 december 2018 ANWB Verkeersinformatie verwacht dat de kerstuittocht vooral in het buitenland tot files leidt. Ongeveer 2 miljoen Nederlanders gaan de komende twee weken met vakantie. Ongeveer de helft gaat naar het buitenland. Vooral vakantieparken zijn populair. In Nederland betekent dat een vroege vrijdagmiddagspits, met de meeste files richting de oostgrens en het zuiden. In het buitenland wordt het vooral zaterdag 22 december druk richting de skipistes.

Duitsland

In Duitsland verwacht men de meeste kerstfiles op zaterdag 22 december. Maar ook op tweede kerstdag is er traditiegetrouw veel verkeer onderweg naar wintersportplaatsen. Knelpunten zijn te verwachten op de: A3/A9 Frankfurt - Neurenberg - München, A5 Karlsruhe - Bazel, A7 tussen Kempten en Füssen A8 München - Salzburg.

Oostenrijk en Zwitserland

Op de wegen in Oostenrijk en Zwitserland wordt het zaterdag 22 december eveneens dringen richting skioorden.

Knelpunten Oostenrijk

In Oostenrijk zijn de grootste knelpunten de A10 Salzburg – Villach en de B179 Fernpasstrasse bij de grenstunnel Füssen.

Knelpunten Zwitserland

In Zwitserland is de St. Gotthardtunnel (A2 Bazel - Chiasso) een lastige bottleneck. Ook op de wegen bij Zürich en rond Lausanne is de kans op files groot.

Frankrijk

De Franse wintersportoorden zijn op zaterdagen 22 en 29 december het lastigst bereikbaar. Daar komt nog bij dat men onderweg mogelijk op acties van gele hesjes stuit. Afgelopen weekend blokkeerden actievoerders de belangrijkste snelwegen van het land.

Vakantiefiles zijn mogelijk op de A6 Parijs - Lyon, de A40 Mâcon - Chamonix en A43 Lyon - Chambéry. Ook loopt het verkeer vast op de RN85 Grenoble - Gap en op de RN90 Albertville - Bourg St. Maurice. Vooral de laatste kilometers naar de sneeuw kosten veel tijd. Oponthoud door terugreizend verkeer verwacht ANWB Verkeersinformatie vooral op zaterdag 30 december en 6 januari.

Drukte in Nederland

Voor veel Nederlanders is aanstaande vrijdag 21 december de laatste werkdag van 2018. Hierdoor vrijdag 21 december een vroege maar gespreide vrijdagmiddagspits. De meeste files zullen richting het oosten en het zuiden staan.

Daarna breekt een spitsloze periode van twee weken aan met hooguit enkele lokale files. Pas op maandag 7 januari is er weer écht sprake van een ochtendspits.

