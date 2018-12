Autobahnvignet Oostenrijk ook digitaal verkrijgbaar

19 december 2018 Sinds 1 december 2017 is het Oostenrijkse Autobahnvignet (het vignet voor 2018) ook digitaal verkrijgbaar.

Dit digitale Autobahnvignet is via de website van de Oostenrijkse snelwegbeheerder Asfinag en via een app verkrijgbaar. Je hebt dan geen sticker meer nodig. Het digitale vignet wordt dan samen met het kenteken geregistreerd. Prijs en geldigheid zijn hetzelfde als het 'ouderwetse' (sticker) vignet.

Maar let op!

Het digitale vignet is pas ná 18 dagen na aanschaf geldig!

Het 'ouderwetse' vignet (de sticker voor op de voorruit) blijft ook gewoon bestaan en is via de ANWB verkrjgbaar.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

