Weer topdrukte op Europese wegen

Verkeersprognose 10 - 12 augustus

07 augustus 2018 Terugkerende Nederlanders moeten dit weekend rekening houden met veel vertraging op de Europese wegen. Vooral in Frankrijk en Duitsland verwacht ANWB Verkeersinformatie lange files. De Franse verkeerspolitie zet zich schrap voor een tweede zwarte zaterdag op de wegen in de Rhônevallei (A6/A7). Ook in Italië staat een drukke zaterdag voor de deur.



Hoewel de langste files op de doorgaande Europese wegen naar het zuiden staan, wordt de drukte in noordelijke richting ook steeds groter. Veel vakantiegangers uit West- en Noord-Europa keren huiswaarts.

Verkeersprognose buitenland

Direct naar:

Prognose Frankrijk

Prognose Duitsland

Prognose Oostenrijk

Prognose Zwitserland

Prognose Italië

Verkeersinformatie Europa via Twitter

Prognose Nederland

ANWB Fijne Vakantie Check

Overzicht (kaarten) aanbevolen routes populaire bestemmigen Europa

Prognose Duitsland

Terugkerend vakantieverkeer gaf afgelopen weekend ook al grote drukte op de wegen in Noord-Duitsland richting Scandinavië. Wegwerkzaamheden zorgen daarbij ook voor oponthoud. Dagelijks heeft het verkeer hier last van op de A1 bij Bremen. Op de A7 wordt gewerkt tussen Hamburg en de Deense grens. De A61 Koblenz naar Mönchengladbach is dicht tussen knooppunt Jackerath en knooppunt Mönchengladbach-Wanlo. Ook op de A8 tussen Salzburg en München en de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg loopt het verkeer vast.

Overzicht met wegwerkzaamheden / knelpunten in Duitsland die veel vertraging geven.

Actuele verkeersinformatie Duitsland

Prognose Frankrijk

Wie in Frankrijk onderweg is krijgt net als vorig weekend te maken met topdrukte op de weg. De langste files staan op de snelweg A7 tussen Lyon en Orange. Maar ook de A9 wordt het erg druk, vooral bij Narbonne en Montpellier. Bovendien wordt er aan de weg gewerkt op de A9 Orange - Spaanse grens, tussen Le Boulou en de grens. Ook is de A86 aan de Noordoostkant van de Ring Parijs in beide richtingen dicht tussen de aansluitingen met de A1 (Le Bourget) en A3 (Bondy).

Actuele verkeersinformatie Frankrijk

Prognose Oostenrijk

In Oostenrijk is de Fernpasroute (B179) naar Duitsland een belangrijk knelpunt, net als de Karawankentunnel (A11) van en naar Slovenië. Daar kan de wachttijd met gemak oplopen tot enkele uren.

Actuele verkeersinformatie Oostenrijk

Prognose Zwitserland

Op de wegen in Zwitserland is de Gotthardtunnel de belangrijkste flessenhals. Zowel vanuit Luzern als vanuit Chiasso staan zaterdag en zondag urenlang files op de A2. Ook is het aansluiten bij de San-Bernardinotunnel op de A13.

Actuele verkeersinformatie Zwitserland

Prognose Italië

In Italië staat eveneens een druk weekend voor de deur. Dat zal niet alleen te merken zijn op de uitvalswegen van steden als Turijn, Milaan en Florence maar ook op de snelwegen naar de Adriatische kust en de Bloemenriviera.

Actuele verkeerinformatie Italië

Volg via Twitter (@ANWBEuropa) de actuele Europese verkeersinformatie

Nederland

In Nederland veroorzaken werkzaamheden (wegafsluiting A4 en A73) en evenementen overlast op de weg.

Meer info wegwerkzaamheden

Evenement

Zaterdag 11 augustus kans op extra drukte op de A9 bij Velsen vanwege bezoekers aan Dance Valley in Spaarnwoude.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Vakantievoorpret in je inbox: de ANWB Fijne Vakantie Check

Ga je in augustus met de auto op vakantie in Europa? Meld je dan hier aan voor de Fijne Vakantie Check.Vertel ons je vakantieland en vertrekdatum en we laten je precies op tijd weten wat je moet regelen en waar je aan moet denken. Handig toch? We wensen je een fijne vakantie!

Zie ook:

Verkeersinformatie buitenland

Verkeersdruktekalenders

Vermoeid achter het stuur haast even gevaarlijk als rijden onder invloed

Helft van de caravans te zwaar beladen

Zorg voor verkoeling in de auto

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.