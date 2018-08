Stakingen/acties in Europa

01 augustus 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Spanje

Taxistaking

De staking van taxichauffeurs in Spanje blijft aanhouden. De actie tegen digitale taxidiensten als Uber begon vorige week woensdag in Barcelona en vindt inmiddels aansluiting in de rest van Spanje. Wie vandaag naar het land vliegt moet daar rekening mee houden. Landelijk zorgen de stakingen voor problemen, maar in Barcelona is de chaos het grootst. "Daar wordt de complete binnenstad geblokkeerd door taxi's, dus er is gewoon geen doorkomen meer aan. Taxichauffeurs hebben gezegd dat als het moet, ze de grens en haven ook zullen blokkeren", zegt Zoutberg. "De actiebereidheid is dus groot."

Zie ook:

Verkeersinformatie Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie/ ANP / NOS Teletekst

Vragen over je ANWB verzekering bij een staking?

Is er op jouw vakantiebestemming sprake van een staking? Dan is het begrijpelijk dat je vragen hebt over je ANWB Reis- of Annuleringsverzekering. Lees onze adviezen en antwoorden op veelgestelde vragen betreffende stakingen en je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering.



Bekijk de vragen en antwoorden over je ANWB Reis-/Annuleringsverzekering

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.