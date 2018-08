Modderstroom Saalbach-Hinterglemm

Donderdagavond is het noodweer geweest in de Oostenrijkse deelstaat Salzburgerland. Dit leverde modderstromen op en beekjes en rivieren zijn buiten hun oevers getreden.

Honderden mensen zitten nu vast in Saalbach-Hinterglemm, o.a. omdat een deel van de wegen is weggespoeld, zoals de L111. De snelwegen en Bundesstrassen zijn open. Er zijn geen slachtoffers.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

