Hangbrug bij Genua ingestort

14 augustus 2018 In de Italiaanse stad Genua is de Ponte Morandi-brug dinsdag ingestort. De brug maakt deel uit van de snelweg A10 (Ventimiglia-Genua) en loopt over een dichtbevolkt deel van de havenstad.



Een stuk van 200 meter lang stortte dinsdag in terwijl de regio door hevige regens wordt geteisterd. Volgens de eerste berichten zijn er tientallen doden te betreuren. Onder het puin wordt naar slachtoffers gezocht door politie, brandweer en andere reddingswerkers. Delen van de brug zijn op panden in het dal van de Polcevera terechtgekomen. Over de nationaliteit van de slachtoffers is nog niets bekend. Op de omliggende wegen ontstond dinsdagmiddag een verkeersinfarct.



45 meter boven de grond

De brug, onderdeel van de snelweg A10, stamt uit de jaren zestig en verbindt onder meer de luchthaven ten westen van Genua met het centrum van de stad. De constructie is 90 meter hoog en het wegdek van ruim een kilometer lang ligt 45 meter boven de grond.

Omleidingsroute

Omrijden kan vanaf Genua via de A7 naar Novi Ligure en vervolgens via de A26 naar Arenzano.

Bron: ANWB Verkeersinformatie / ANP / YouTube

