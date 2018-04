Stakingen/acties in Europa

03 april 2018 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.



Komende maanden stakingen bij spoorwegen

Werknemers van het Franse spoorbedrijf SNCF gaan vanaf dinsdag 3 april drie maanden lang gedurende twee dagen per week in staking. Inmiddels wordt er druk overleg gepleegd tussen de bonden en de regering. Wordt er de komende dagen geen akkoord bereikt, dan gaan we in drie maanden 36 stakingsdagen beleven.

Allereerst op 3, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 19, 23, 24, 28 en 29 april. Steeds twee dagen achter elkaar met tussenpozen van vijf dagen en dit over een periode van drie maanden.

Het personeel protesteert tegen plannen van de regering om het bedrijf ingrijpend te hervormen. Ook de Thalys tussen Nederland en Parijs en de Eurostartreinen tussen Frankrijk en Belgie/Engeland worden door de staking getroffen. Informeer voor vertrek naar de laatste stand van zaken.

Staking Air France

Personeel van Air France heeft voor dinsdag 3 april een staking aangekondigd. Drie Franse pilotenvakbonden hebben nieuwe stakingen bij Air France afgekondigd voor zaterdag 7, dinsdag 10 en woensdag 11 april. Controleer voor vertrek of uw vlucht door gaat.

Klik hier voor meer informatie.

Engeland (Verenigd Koninkrijk)



Staking Docklands Light Railway

Het personeel van Docklands Light Railway (DLR) staakt op vrijdag 20 april vanaf 04.00 uur tot dinsdag 24 april 04.00 uur. In dat zelfde weekend is ook de marathon in Londen.

Zie ook:

Verkeersinformatie Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.