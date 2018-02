Bestuur stad Antwerpen: Kom niet met de auto!

Het bestuur van de stad Antwerpen raadt bezoekers aan niet met de auto te komen. Sinds 5 juni 2017 is een belangrijke doorgaande route in het centrum opgebroken (de knip van de Leien). Dat veroorzaakt grote opstoppingen voor auto's die de stad in gaan.

De werkzaamheden duren anderhalf jaar. Het advies is om met het openbaar vervoer te komen of de auto aan de rand van de stad te parkeren. De verkeersproblemen in de stad veroorzaken tijdens de spits ook langere files op de ring van Antwerpen.

Meer informatie via slimnaarantwerpen.be

Bron: ANWB Verkeersinformatie

