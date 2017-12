Stakingen/acties in Europa

22 december 2017 Overzicht van (aangekondigde) stakingen/acties in verschillende Europese landen.

Nederland

Mogelijk staking bij streekvervoer

In het nieuwe jaar dreigt er een staking van buschauffeurs bij het streekvervoer. Daarmee dreigen de vakbonden, die aansturen op een loonsverhoging en betere arbeidsvoorwaarden. Zo niet, dan hangen er acties in de lucht. Als het zover komt, is de kans groot dat er op donderdag 4 januari voor het eerst wordt gestaakt. Het streekvervoer zou dan voor 24 uur plat moeten gaan.



Staking KLM-personeel 8 januari

Een deel van het cabinepersoneel van KLM legt op maandag 8 januari de hele dag het werk neer. Volgens vakbond FNV vertrekken die dag daardoor minder of geen KLM-vluchten van Schiphol. De staking is een reactie op bezuinigingen die de luchtvaartmaatschappij al een jaar geleden doorvoerde.

Zie ook:

Verkeersinformatie Europa

Bron: ANWB Verkeersinformatie

Voorkom vertraging

Stilstaan en vertraging in het buitenland is lastig en vervelend, maar is deels te voorkomen door je vooraf, bijvoorbeeld hier op anwb.nl, goed te informeren en op je reis voor te bereiden. En zo kan je ook stilstaan en vertraging door pech verminderen. Door Wegenwacht pechhulp Europa af te sluiten ben je namelijk door heel Europa, met ondersteuning van de ANWB Alarmcentrale, verzekerd van pechhulp.