ANWB waarschuwt voor boetes Brussel

Brussel bezoeken met de auto betekent rekening houden met de regels voor de milieuzone. Sinds 1 oktober deelt Brussel boetes uit aan automobilisten die met een oudere dieselauto van voor 1997 (Euroklasse 1 of ouder) de zone inrijden. Ook automobilisten die zich niet registreren van tevoren kunnen op de bon gaan. De ANWB vreest dat Nederlanders die in de Herfstvakantie een dagje Brussel doen, vooral wat de registratieplicht betreft snel onbewust de fout in gaan. De boete voor niet-registreren bedraagt € 150,-, op het binnenrijden met een oude diesel staat € 350,-.

De registratieplicht geldt voor alle personenauto’s dus zowel voor diesels, benzine-auto’s als voor auto’s op gas en elektrisch. Registreren kan via de website www.lez.brussels . De registratie geldt voor 3 jaar. De regels gelden niet alleen in de gemeente Brussel maar ook in de 19 gemeentes die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen. De grote ring om Brussel (R0) - voor doorgaand verkeer - ligt niet in de milieuzone. Motoren vallen buiten de regeling en hoeven niet te worden geregistreerd.

Hoe te omzeilen?

Bezitters van een oude diesel kunnen hun auto parkeren aan de rand van de milieuzone. Parkeerplaatsen in de buurt van metrostation Kraainem zijn daarvoor een optie vanwege de gunstige overstap op metrolijn 1 naar het centrum en de Europese wijk. Als je echt in het centrum met de oudere diesel moet zijn, kun je een dagkaart kopen voor € 35,-. Dit kan maximaal 8x per jaar. De aanvraag hiervoor kan ook via bovengenoemde website. Betaling kan met een creditcard.

Ben je vergeten te registreren dan kun je dit gedurende de dag van aankomst alsnog doen bijvoorbeeld bij aankomst in het hotel binnen de milieuzone.

Andere uitzonderingen

Voor bezitters van aangepaste auto’s vanwege een handicap, oldtimers ouder dan 30 jaar en camperbezitters bestaat de mogelijkheid van het vragen van een ontheffing (‘Afwijking’ op zijn Vlaams). Deze geldt eveneens voor 3 jaar en er zijn geen kosten verbonden aan een aanvraag. Houd er wel rekening mee dat de behandeling ruim 2 maanden mag duren. Pas na ontvangst van de officiële goedkeuring mag je de milieuzone in.