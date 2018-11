Bosbranden Californië

11 november 2018 Het zuiden van de Amerikaanse staat Californië wordt opnieuw geteisterd door zware bosbranden. De situatie is kritiek in Butte County (ten noorden van Sacramento) en dan vooral in het stadje Paradise.



Die plaats is voor een groot deel verwoest door de bosbranden. De harde wind wakkert de vuren steeds weer aan Er zouden al meer dan 6500 huizen in Paradise door het vuur zijn verwoest. Ook de kustplaats Malibu is getroffen ook daar zijn al meerdere huizen verwoest. Het aantal dodelijke slachtoffers is al opgelopen tot boven de 25.

Bron: ANWB Verkeersinformatie

