Beaufort 2018

Kunsttriënnale aan zee

Tussen Knokke (in het noorden) en De Panne (tegen de Franse grens) geven 19 opvallende kunstobjecten de Belgische Kust deze zomer een bijzonder gezicht. Beaufort 2018, de driejaarlijkse Kunsttriënnale, is een ode aan de oppermachtige zee. Op het zandstrand, aan de boulevards en in de duinen stuit je op verrassende sculpturen en objecten: gemaakt van steen, brons, kunststof of gietijzer – van zeegroen tot knalgeel.

Moet je ze allemaal zien? Nee hoor. Wij stapten in Knokke op de Kusttram en kozen de opvallendste uit: in Knokke, Zeebrugge, De Haan, Oostende, Nieuwpoort en Koksijde. Oh ja, vergeet niet om te flaneren over de boulevards. Tussen de vele appartementencomplexen ontdek je fraaie belle époque-villa’s. Terrasjes zegt u? Die zijn er te over.

1 . Kubuswoningen

Je kunt er letterlijk niet omheen, het Beach Castle: op elkaar gestapelde witte strandcabines. Ze staan midden op een rotonde als je Knokke-Heist binnenrijdt. Mij deden ze denken aan de Rotterdamse kubuswoningen. De Franse kunstenaar Jean-François Fourtou geeft met dit elftal aan strandhuisjes een knipoog naar de rommelige hoogbouw langs de Belgische kust. Tramhalte: Knokke Station

2 . Zwerfkei

Steenslingeren tussen twee metershoge boeien. Twee uit de haven opgeviste boeien staan op de kade. Daartussen hangt een rood net met een gigantische zwerfkei erin. Dat heet dan ‘I Traveled 1.8 Million Years To Be With You’. Snap je het? Hoeft ook niet. De steen lijkt aangespoeld door het zeewater, een zwerfkei uit de ijstijd die eindelijk zijn bestemming heeft bereikt. Althans, zo beoogt de Koreaanse maker Anne Duk Hee Jordan het. Mooi toch. En met een beetje geluk staat er een rijdend frietkot aan de kade. Want reizen maakt hongerig. Tramhalte: Zeebrugge Kerk

3 . Poseidon on the beach

‘In De Haan moet u uitstappen – da’s te zeggen als u tijd hebt’, had de trambestuurder ons gezegd. En dan, glunderend: ‘Ik kom van de Haan, het is nog authentiek, geen flats en zo.’ Klopt allemaal. Bovendien torent er deze zomer een bronzen Poseidon of Zeus, zo je wilt – boven de badcabines, aan de boulevard. Xu Zhen, de Chinese maker, heeft op deze kopie van het Griekse standbeeld 13 donkerrode pekingeenden gezet. Zo fladdert China de Griekse oudheid binnen. Tramhalte: De Haan Waterkasteellaan

4. Hoofdstad van de Belgische kust

Oostende, ooit de favoriete zomerresidentie van het Belgische koningshuis – getuige de Leopold-beelden, de Kursaal, het park en de Albert I-promenade. Allez, er staat ook lelijke na-oorlogse hoogbouw (kenners zeggen: ‘het contrasteert mooi met de écht oude panden’). Uitstappen dus. En, het moet gezegd, Oostende verrast. Zeker aan de boulevard waar je twee Beaufort-kunstuitingen krijgt voorgeschoteld.1 - de magnifieke Rock Strangers die iets weg hebben van op de kust geworpen ingedeukte oranje melkpakken. Ze staan er, weer en kritiek naast zich neerleggend, sinds 2012. Loop over de havenpier naar Momument for a Wullok, sculptuur 2. Het is een bronzen wulk die je binnen kunt gaan. Zand en zoute zeelucht mogen van maker Stief Desmet hun eroderende werk gaan doen. Tramhalte: Oostende Station

5. Surfplanken met een boodschap

In het zand gestoken surfplanken of glimmende grafzerken? Op het noorderstrand van Middelkerke komen wij er niet uit. Ja, de glimmende punten die boven het zand uitsteken zijn fotogeniek (je kunt jezelf erin spiegelen). Maar de Franse maker Attia heeft hier toch heus de link gelegd naar vluchtelingen die – vroeger en nu – koste wat kost proberen het strand te bereiken. Tramhalte: Middelkerke De Greefplein

6. Aan het roer

Een fors scheepsroer. Als je iets aan de kust verwacht, dan is het dit. Het bronzen scheepsroer (tevens het logo van de oude zoekmachine Netscape Navigator) – hoe kan he took anders – The Navigator genaamd, is in de duinen geplaatst. Je mag er gerust in klimmen. Doe je ding. Een koffietje met wat lekkers in de strandtent ernaast is ook niet te versmaden. Tramhalte: Westende Bad

7 . Ruiter zonder vrees

Natte voeten, paardenvoeten wel te verstaan, krijgt dit sculptuur om de 12 uur. Voor dit beeld, dat met een polospeler zonder club en een ruiter zonder zwaard een parodie is op de klassieke ruiterstandbeelden, koos de maker als locatie een golfbreker op het strand van Nieuwpoort. Het prijkt halverwege ‘eb en vloed’, dus wees gewaarschuwd.

Tramhalte: Nieuwpoort Bad

8 . Hightech Globe

Midden op de markt in Koksijde glimt een globe. Geen gewone. De bol bestaat uit ‘Really Shiny Things That Don’t Really Mean Anything’ . Als ik de marktkoopman ernaast vraagt wat hij ervan vindt, zegt hij. ‘Apart en en ’t trekt volk naar mijn kraam, en da’s plezant.’ Tramhalte: Koksijde Bad

9. Wijsneus

Bij eindpunt De Panne (op een steenworp afstand van de Franse grens) is de laatste tramhalte. Na een verrukkelijke vislunch bij Julia Fish & Oysterbar, trekken we nog een keer het strand op. Sky high prijken er drie wijsneuzen – letterlijk. Op 15 meter hoge kunststof-zuilen wijzen drie koppen met hun neus naar Vlaanderen, Frankrijk en… naar zee.Tramhalte: De Haan Waterkasteellaan

Meer informatie

Alle informatie over de beelden aan de kust.

Meer informatie over de kust zoals: Eten & drinken (van brouwerij tot bistro en van tearoom tot restaurant; slapen: van B&B tot hotels van camping tot vakantiewoning; plus alle fietsroutes gepresenteerd.

Alle haltes en vooraf een dagticket à € 6 pp reserveren. Meer informatie over de kusttram.