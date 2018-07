Bosbranden in Europa

24 juli 2018 Op diverse plaatsen in Europa zijn door de droogte bosbranden ontstaan. Hieronder een overzicht.

Griekenland

In de ruime omgeving van Athene woeden bosbranden. Deze hebben al veel slachtoffers geëist en schade aangericht. In de heuvels van Kineta (zo'n 60 kilmeter ten westen van Athene) brandt het sinds maandag en ook 45 kilometer ten noordoosten van Athene staan bossen in brand. De snelweg Athene - Corinthië is over vele kilometers afgesloten. Ook treinen rijden hier niet. Inmiddels is de noodtoestand afgekondigd.

Aan de noordkant van Kreta woedt een bosbrand bij Chania. Hoe groot de schade daar is, is nog niet bekend. Er worden blusvliegtuigen ingezet.

Zweden

Door de langdurige droogte zijn er bosbranden in het midden en nu ook het zuiden van Zweden. Getroffen zijn onder meer de regio's Gävleborg, Jämtland en Dalarna. Ook waren evacuaties noodzakelijk.

De grootste brandhaarden zijn in Härjedalen en rond Olingdal / Härjåsjön in de provincie Jämtland en in rond Ljusdal in de provincie Gävleborg. In Zuid-Zweden neemt de kans op nieuwe branden toe. Inmiddels komt er hulp van brandweerkorpsen uit meerdere Europese landen.

Vakantiegangers raden we aan contact op te nemen met de accomodatie op de plaats van bestemming.

Kaart European Forest Fire Information System

Bron: ANWB Actuele Informatie

Zie ook

Niemand hoopt het ooit mee te maken, maar het kan gebeuren: een brand op de camping, in het recreatiepark of in de natuur. Weten hoe je een brand kunt voorkomen en wat je moet doen als er toch een natuurbrand is kun je lezen in ons dossier.

Dossier natuurbranden