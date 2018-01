Wildkogel-Arena krijgt kwaliteitsinjectie

Neukirchen am Grossvenediger-Bramberg am Wildkogel

22 januari 2018 Het skigebied Wildkogel-Arena, het duo-skigebied van de vriendelijke wintersportplaatsen Neukirchen am Grossvenediger en Bramberg am Wildkogel in het Oostenrijke Salzburgerland, heeft dit seizoen een verrassende primeur: de nieuwe cabinelift Ganzer X-press. Hierdoor profiteert de skiër van nog meer pistes en minder wachttijden.

Neukirchen am Groβvenediger en Bramberg am Wildkogel liggen wat verstopt in het tweede deel van de Oberpinzgau tussen Mittersill en de Gerlospas. Het zijn van die typisch Oostenrijkse wintersportdorpen waar iedereen zich snel thuis voelt. Je moet ook nooit verder vertellen dat je hier bent geweest, je geeft dan een eigen Geheimtipp prijs.

Met totaal 64 pistekilometers, waarvan 85% blauwe en rode afdalingen, is het skigebied Wildkogel-Arena niet alleen een geweldige playground voor beginnende en gevorderde skiërs, maar ook voor families. Ook de allerkleinsten vallen hier met hun neus in de sneeuw in het Kogel-Mogel Kinderland. VVV directrice Ingrid Mayer-Schöppl is trots op haar skigebied: ”We blijven constant doorontwikkelen. De laatste jaren zijn er nieuwe liften toegevoegd en hebben we sleepliften vervangen door moderne stoeltjesliften. Zo is de Wildkogel-Arena op de toekomst voorbereid”.

Vanuit beide dorpen ben je per cabinelift razendsnel op de berg en kan het skiplezier beginnen. De gigantische dalkom tussen de bergtoppen van de Wildkogel, Braunkogel en Frühmesser is één grote sneeuwcollector, waar tot begin april de pistes open blijven. Laat Moeder Natuur het eventueel afweten, dan blazen 232 sneeuwkanonnen het witte goud op de berghellingen. Het pronkstuk van dit seizoen is de nieuwe Ganzer X-press cabinelift, de groene 10-persoons panoramacabines vormen een goed voorbeeld van de laatste stand der skilifttechniek. De lange piste naar het dalstation van de Ganser X-press is per direct de meest aantrekkelijke afdaling van het totale gebied.

Rodelen en jodelen

Onder de top van de Wildkogel begint op 2100 m de langste rodelbaan van de wereld, die zelfs opgetekend is in het Guiness Book of Records. Over een imposante afstand van 14 kilometer lengte slingert hij zich in serpentines over de zuidflank naar het dal. De tocht naar beneden is een ware slijtageslag, gevoelsmatig komt er geen einde aan. Halverwege kun je op adem komen bij Bergbar Zwischenzeit waar de dampende muziek en de geur van Glühwein je in hoger sferen brengt. Wie ’s avonds nog energie over heeft, neemt een duik in het bescheiden nachtleven of wat te denken van een fakkeltocht naar Schloss Hohenneukirchen met afsluitende jodelcursus. Een wintersportvakantie in de Wildkogel-Arena maakt heel wat los: Jodelahitiii!

Kijk voor meer informatie op Wildkogel-Arena.at