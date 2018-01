Trein ongeluk Zuid Afrika

04 januari 2018 Na een botsing tussen een passagierstrein en een vrachtwagen in Zuid-Afrika zijn meer dan tien mensen om het leven gekomen. Volgens een medewerker van het treinbedrijf Shosholoza Meyl zijn er ook veel gewonden.

Hulpdiensten gaan er van uit dat na de botsing een treinwagon in brand is gevlogen en dat het vuur zich snel verspreidde over de andere wagons.

Passagiers werden naast de trein opgevangen en ook gewonden worden ter plaatse behandeld. Het ongeluk gebeurde donderdagochtend tussen Kroonstad en Henneman in de provincie Free State. De trein was onderweg van Port Elizabeth naar Johannesburg.

De trein zou veel vakantiegangers aan boord hebben gehad.

Bron: ANP