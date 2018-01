Sneeuwchaos in Alpen

22 januari 2018 Vakantiegangers in de Alpen moeten door de grote hoeveelheden sneeuw rekening houden met extreme omstandigheden. In grote delen van het westen van Oostenrijk en het zuiden van Zwitserland heeft het 24 uur lang onophoudelijk gesneeuwd, zijn wegen onbegaanbaar en dorpen van de buitenwereld afgesloten. Ook geldt er voor veel gebieden extreem lawinegevaar waardoor wintersport in die gebieden nauwelijks mogelijk is.



Oostenrijk

De hoeveelheden sneeuw zijn volgens de Oostenrijkse autoriteiten uitzonderlijk. Het is in Oostenrijk in bijna 20 jaar niet zo erg geweest. Inmiddels zijn alle doorgaande wegen redelijk te berijden maar veel bergwegen blijven zeer moeilijk begaanbaar of zijn afgesloten.

Actuele wegensituatie Oostenrijk

Zwitserland

In het zuiden van Zwitserland is er in de afgelopen week drie meter sneeuw gevallen. Bus- en treindiensten zijn gestaakt en veel dorpen onbereikbaar. Deels door de hoeveelheden sneeuw maar ook door het acute lawinegevaar.

Actuele wegensituatie Zwitserland

Verwachting komende dagen

De verwachting is dat het vandaag en morgen in de Alpen nog flink blijft sneeuwen. Plaatselijk valt er 80 centimer bij. Daarna wordt het droog. De kans op lawines voor de rest van de week blijft erg groot vanwege de hoeveelheden sneeuw en de sterk stijgende temperaturen.

Wintersporters die de komende dagen richting Alpen reizen raden wij aan vooraf te informeren over de situatie op de plaats van bestemming.

