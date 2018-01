Laat je inspireren op de SNP-informatiedagen

11 januari 2018 Het is heerlijk om je op internet onder te dompelen in de wereld van reizen. En om de verschillende reismagazines en boeken af te speuren naar de mooiste bestemmingen. Voor de beste inspiratie kom je naar een SNP informatiedag!

Op zo’n dag delen we de leukste anekdotes, de mooiste films en foto’s en de beste reistips van insiders en ervaringsdeskundigen met je. En natuurlijk kun je al je vragen stellen aan onze reisleiders en reisspecialisten.

Verre reizen dag 28 januari

Reizen naar en door Costa Rica, Tanzania of Nepal? Of naar een van de vele andere verre bestemmingen? Kom inspiratie opdoen op de SNP Verre Reizen Dag op 28 januari in Nijmegen.

https://www.snp.nl/contact/informatiedagen



SNP Fotografiedag 11 februari

Voor jou - en voor iedereen die meer wil weten over (reis)fotografie - is de SNP Fotografiedag op zondag 11 februari.

https://www.snp.nl/fotografiedag



SNP Vogeldag 18 maart

Op de SNP Vogeldag op 17 maart 2018 volg je lezingen van experts, laat je je inspireren en ontdek je alle SNP-vogelreizen waar ‘soft birding’ centraal staat: we zijn geen soortenjagers maar genieten van het kijken naar vogels, van het luisteren naar hun geluiden en van het bestuderen van hun gedrag.

https://www.snp.nl/algemeneinformatie/vogeldag