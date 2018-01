KLM schrapt vluchten vanwege storm

02 januari 2018 KLM schrapt woensdag 3 januari 52 europese retourvluchten vanwege de verwachte westerstorm. Door de storm zal er sprake zijn van beperkte start- en landingsbaancapaciteit op Schiphol.

Houd daarom rekening met vertragingen en/of annuleringen. Reis je via Schiphol? Check je vlucht via de reisinformatie op de site van Schiphol of neem contact op met je luchtvaartmaatschappij.