London City Airport dicht

12 februari 2018 London City Airport is ontruimd nadat in de Theems een bom uit de Tweede Wereldoorlog werd gevonden.

Het kleine vliegveld in Oost-Londen is gebouwd op een van de oude havens van de rivier, het King George V Dock, en wordt momenteel uitgebreid. De luchthaven is erg populair bij zakenreizigers. De bom is gevonden tijdens de werkzaamheden. De Britse marine bevestigt dat het om een explosief gaat. Het vliegveld blijft naar verwachting de hele dag dicht.

De luchthaven roept passagiers op niet naar het vliegveld te komen en contact op te nemen met de luchtvaartmaatschappij.

Vorig jaar maakten 4,5 miljoen mensen gebruik van het vliegveld.

Handig: Wat zijn je rechten als vliegtuigpassagier?