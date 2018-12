BuZa waarschuwt reizigers voor geweld Parijs

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BuZa) heeft het reisadvies voor Frankrijk aangescherpt. Nederlanders die die kant op willen, worden gewaarschuwd voor demonstraties en wegblokkades, niet alleen in Parijs maar ook elders in het land. ,,Daarbij kan geweld worden gebruikt.''

Het ministerie raadde mensen na de onlusten van vorig weekend al aan alert te zijn en demonstraties te vermijden, maar de waarschuwing voor geweld is nieuw. ,,Volg het nieuws over de plaats of het gebied waar u bent of naartoe reist bijvoorbeeld via de (sociale) media'', luidt het einde van het advies.

Ondanks de waarschuwing, krijgt Frankrijk nog wel code groen van BuZa, wat betekent dat er ,,geen bijzondere veiligheidsrisico's zijn''. De andere codes zijn geel (Let op, veiligheidsrisico's), oranje (Alleen noodzakelijke reizen) en rood (Niet reizen).

De NS merkt vooralsnog niets van twijfel onder reizigers. De helpdesk krijgt niet meer telefoontjes dan anders.

