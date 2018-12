Nederlanders vaak beboet in Antwerpen

Antwerpen is populair als uitstapje voor Nederlanders. Dat is te merken in het straatbeeld van het centrum waar één op 10 auto’s een Nederlands kenteken heeft. Bij de boetes voor het overtreden van de regels van de milieuzone zijn de Nederlanders nog nadrukkelijker aanwezig.

Er worden 5 keer meer Nederlandse dan Belgische automobilisten beboet. De ANWB wijt dit aan slechtere bekendheid van de regeling over de milieuzone bij Nederlanders. Neem dus voorzorgsmaatregelen als je een dieselauto hebt of rijdt van voor 2006 of een benzine-auto van voor 1992. Het goede nieuws is dat het aantal boetes sinds augustus maandelijks daalt.

Normen milieuzone Antwerpen

Sinds 2017 heeft Antwerpen een milieuzone binnen het gebied van de Ring en op de westoever van de Schelde. Personenauto’s op benzine van voor 1992 en dieselauto’s van voor 2006 zijn niet binnen deze zone toegestaan. De boete voor overtreding is €150,-. Heb je zo'n oudere auto? En wil je toch naar het centrum rijden? Dan kun je een dagpas van €35,- kopen via de website www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez. Dit mag maximaal 8 keer per jaar.

Ook kun je net buiten de zone parkeren om daarna per tram of bus het laatste stuk naar het centrum af te leggen. Voor Nederlanders komend uit de richting Roosendaal/Breda is P + R Luchtbal de eenvoudigste optie.

Uiteraard kun je ook met de trein gaan. Dat is vooral in het weekend voordelig en je komt direct in het centrum uit.