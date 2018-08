Opvallende vakantievragen rondom Zwarte Zaterdag

06 augustus 2018 ‘Hoe hard mag ik met mijn boot over de Autobahn?’ En nog 5 opvallende vragen uit onze Livestream. Benieuwd welke vragen er zijn gesteld door leden over de vakantiedrukte en zwarte zaterdag? Bekijk het filmpje.

File bij de Gotthard-tunnel, omrijden of niet?

De wachttijden voor de Gotthard-tunnel kunnen snel oplopen. Een uur of anderhalf uur wachten is zeker geen uitzondering. Is de wachttijd meer dan 2 uur, dan is het te overwegen de alternatieve route via de A13 via de San Bernardinotunnel te nemen. Houd er wel rekening mee dat aan de zuidzijde van de tunnel de weg veel bochten kent met de nodige snelheidsbeperkingen. De route is overigens wel geschikt voor auto’s met caravan.

Waar plak je de tolsticker?

In verschillende landen – onder meer in Oostenrijk en Zwitserland - moet je een tolsticker op je ruit of caravan plakken als bewijs van betaling. Wij zien dat vakantiegangers steeds vaker worden bekeurd als de sticker niet op de juiste plek zit of los op het dashboard ligt. Volg daarom altijd de plakaanwijzingen op die op de sticker staan. Eenmaal geplakt is de sticker niet meer van plek te veranderen.

Hoe snel word ik in Frankrijk geholpen met pech?

Pechhulp in Frankrijk gaat anders dan in Nederland. Wij repareren langs de weg, in het buitenland word je naar een garage gesleept. Wil je in Frankrijk sneller geholpen worden, probeer dan de Peage te verlaten. Mits het mankement aan de auto dit toelaat natuurlijk. Eenmaal van de Peage kan de plaatselijke garagist naar je toe komen. De garagist mag namelijk zelf niet op de Peage komen.

Wat moet ik met mijn tolbadge doen, als ik een vervangende auto heb?

Stel, je hebt pech en je krijgt een vervangende auto, haal dan de tolbadge van de voorruit van je eigen auto! Bij het terughalen van je auto naar Nederland gaat ie op een autotrailer en komt dan langs allemaal tolpoortjes. Met een beetje pech loopt dan de meter door. Tip: vraag om een vervangende auto met tolbadge.

Moet ik voor mijn nieuwe BMW ook een milieusticker hebben?

Ja, in Duitsland en Frankrijk moet iedere auto een milieusticker hebben. Ook schone, moderne, zuinige auto’s. Op deze sticker staat dan dat je toegang hebt tot de specifieke milieuzone.

Hoe hard mag ik met een boottrailer achter mijn auto over de autobahn?

Het maximum is 80 km/uur tenzij je de ‘tempo-100 ontheffing’ hebt waarmee je dus 100 km/uur mag rijden. Let wel op, als je harder rijdt en je krijgt een ongeval dan is het goed mogelijk dat de schade niet wordt vergoed door je verzekering.

