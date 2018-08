Noodweer Franse regio Gard

09 augustus 2018 Tientallen campings in de populaire zuidelijke Franse regio Gard zijn donderdag geëvacueerd door noodweer en overstromingen. Onder de getroffen campinggasten zijn ook Nederlanders.

Het departement Gard, met de hoofdstad Nîmes, ligt in het zuidoosten van Frankrijk.

Waarschuwingen oosten Frankrijk

Voor vrijwel in het hele oosten van Frankrijk gelden waarschuwingen voor wind, regen en onweer. Vanuit hooggelegen gebieden stromen grote hoeveelheden water naar beneden. De rivier Cèze is buiten zijn oever getreden vanwege een damdoorbraak.

Wegen geblokkeerd

In Gard en omstreken zijn wegen geblokkeerd. Het verkeer op de snelwegen A7 en A9 heeft veel hinder van het water. Veel auto's staan in rijen langs de weg. Vorige week werd Frankrijk ook al getroffen door zwaar noodweer.

