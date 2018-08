Vergeet na je vakantie niet de kraan door te spoelen

10 augustus 2018 Eenmaal terug van vakantie gooi je de deuren en ramen open en begin je voorzichtig met uitpakken van de koffers. Het eerste waar je misschien naar verlangt is een frisse douche in je eigen badkamer. Maar heb je de kranen al goed doorgespoeld? Vaak vergeten Nederlanders dit. En dan loop je kans je vakantie wel heel naar af te sluiten, namelijk met een legionellabacterie...

Wanneer je langer dan een week op vakantie bent geweest, adviseert waterbedrijf Evides om de kranen een minuut lang door te spoelen. Omdat het water een tijdje stilgestaan heeft en omdat het goed warm was, groeit het aantal bacteriën in de waterleidingen. Vang het water op in bijvoorbeeld een emmer en gebruik het in en om het huis.

Om besmetting met de gevaarlijke legionellabacterie te voorkomen, geeft Evides de volgende tips:

Spoel eerst je toilet door.

Zet de warme en koude kraan tegelijkertijd aan en laat het op lauwe temperatuur goed doorstromen.

Spoel alle kranen één minuut door, denk ook aan de badkraan, wastafel en doucheknop.

Besmetting met de legionellabacterie kan legionellagriep en een legionellalongontsteking (beter bekend als veteranenziekte) veroorzaken. Een besmetting kun je oplopen door verneveld water in te ademen waar de bacterie inzit, bijvoorbeeld tijdens een warme douche.