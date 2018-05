Nieuw: Tolbadge voor Frankrijk, Spanje, Portugal én Italië

Makkelijk en snel langs de tolpoorten

30 april 2018 Nederlanders die deze zomer met de auto naar Frankrijk, Spanje, Portugal of Italië gaan, kunnen vanaf nu langs de ‘snelle’ tolpoorten rijden met één speciale tolbadge voor deze landen.

De badge is de elektronische manier van betalen op het gehele Franse, Spaanse, Portugese én Italiaanse wegennet en bij diverse parkeergarages / terreinen in Frankrijk (Liber-t network), Spanje (VIA-T network), Portugal (Via Verde network) en Italië (Telepass network). Bovendien is de badge ook te gebruiken voor de veerboot tussen Italië en Sicilië.

De tolbadge is een klein apparaatje dat op de binnenzijde van de voorruit van de auto wordt bevestigd. Het zorgt er voor dat het niet nodig is om te stoppen of in de file te staan voor de tolpoorten waar contant of met creditcard betaald moet worden. De betaling wordt maandelijks automatisch afgeschreven.

De nieuwe Tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal/Italië kost voor ANWB-leden € 21,95 en voor niet-leden € 23,95 en is vanaf juni 2018 verkrijgbaar in de ANWB-winkels.

Tolbadge Frankrijk of Tolbadge Frankrijk/Spanje/Portugal omruilen voor deze nieuwe Tolbadge?

Wie de bestaande Tolbadge Frankrijk wil opzeggen en daarvoor in de plaats een badge voor Frankrijk/Spanje/Portugal/Italië wil, moet de Franse Tolbadge meenemen naar de winkel. Wij zullen deze dan blokkeren, zodat u een nieuw contract kunt sluiten voor de nieuwe Tolbadge.

