Gratis routekaarten weer in ANWB Winkels

09 april 2018 De 2018-edities van de gratis routekaarten van Europa en Nederland liggen weer in de ANWB Winkels. Voor de belangrijkste vakantielanden zijn de routekaarten uitgegeven, met daarop filegevoelige trajecten en werkzaamheden.

Natuurlijk, iedereen heeft tegenwoordig navigatie in de auto. Maar toch! Voor het overzicht van de hele route zijn de routekaarten nog altijd zeer handig! En ze zijn gratis voor ANWB-leden.

Nieuw in 2018

Elk jaar proberen we de routekaarten weer een stukje te verbeteren ten opzichte van vorig jaar. De routekaart van Frankrijk is dit jaar bijvoorbeeld extra dik, zodat alle informatie rondom de milieuzones er goed in past. Ook is Corsica toegevoegd. De routekaart van Frankrijk wordt altijd het meest afgehaald. Op twee staat de routekaart van Duitsland en op drie die van de Alpenlanden. Bekijk het volledige overzicht om te zien van welke landen de ANWB nog meer routekaarten heeft ontwikkeld.

Bekijk de gratis routekaarten hier