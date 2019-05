Raad van Kinderen denkt mee met de ANWB over smartphone in het verkeer

22 mei 2019 De Raad van Kinderen is vandaag bij de ANWB op werkbezoek geweest. Onder meer om mee te denken over afleiding in het verkeer door smartphonegebruik.

De bespreking draaide om de vraag: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen van 8 tot 12 jaar afspraken met hun ouders maken onder het motto ‘raak je telefoon niet aan als je rijdt’ én dat de kinderen zich hier ook echt aan houden?

Maak er een challenge van

Bij werksessies in de klas en door samenwerking met onderzoeksbureau SUE Amsterdam is gebleken dat een ‘challenge’ voor kinderen een goede manier is om met hun ouders in gesprek te gaan. Ook over de aanpak van die challenge denken de kinderen mee en binnenkort delen ze hun ideeën met de directie.