Tot 50% korting bij 500 restaurants voor ANWB-leden

13 maart 2019 De ANWB is samen met Diningcity, de grootste restaurantwebsite van Nederland, een restaurantactie gestart. ANWB-leden krijgen tot 50% korting bij 500 restaurants tijdens de actie, die duurt tot 1 juli 2019.

Een aantal van die 500 deelnemende restaurants heeft een of meer Michelinsterren, zoals Parkheuvel in Rotterdam, Basiliek in Harderwijk, Perceel in Capelle aan den IJssel, Niven in Rijswijk en 't Amsterdammertje in Loenen aan de Vecht.

Parkheuvel biedt bijvoorbeeld een vijfgangendiner aan voor € 89,50 in plaats van € 130, de prijs die staat vermeld op de website van het sterrenrestaurant. De Kampioen maart brengt de restaurantactie onder aandacht van de leden. Zij kunnen reserveren via anwb.nl/restaurant.

Link: anwbdiner.nl