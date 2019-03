Ledenonderzoek provinciale verkiezingen

25 maart 2019 De meeste aandacht mag dan wel uitgaan naar ‘Den Haag’, maar het zijn provincies (en gemeenten) die het meeste te zeggen hebben over hoe onze leefomgeving eruitziet. Of het nou gaat om bereikbaarheid en verkeersveiligheid of om natuur en recreatie, de provincie neemt hierover belangrijke besluiten.

Daarom hebben we na de verkiezingen van 20 maart de nieuwe Statenleden geïnformeerd wat ANWB-leden in hun provincie belangrijk vinden. Zodat ze daarmee rekening kunnen houden tijdens de onderhandelingen voor een nieuw provinciebestuur. Dat hebben we natuurlijk niet zelf bedacht, dat hebben we gevraagd in een ledenonderzoek. De resultaten van het onderzoek hebben we voor je op een rijtje gezet.