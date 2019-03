Kennismaken met kamperen met de ANWB

19 maart 2019 Kennismaken met kamperen​ Van 10 tot 12 mei organiseert de ANWB voor de 2e keer een (proef)kampeerweekend op camping de Kleine Wolf in Stegeren.

Lijkt het je leuk om een keer te kamperen? Of ben je fanatiek kampeerder en wil je nu eens een ander kampeermiddel uitproberen? Dan is dit je kans. Natuurlijk mag je ook met je eigen camper, caravan, vouwwagen of tent komen. Houd je van meer luxe? Kies dan voor een huuraccommodatie. Zo ervaar je toch de sfeer op de camping, maar slaap je met meer comfort.

Programma

Op vrijdag 10 mei ben je vanaf 13.00 uur welkom op de camping. ’s Avonds staat er een spetterende vuurwerkshow op het programma. De volgende dag kunnen de kinderen knutselen (voor Moederdag) en in de avond is er een pleinfeest met livemuziek. De laatste dag van het kampeerweekend is er een moederdagpicknick, een zondagsmarkt en een fietspuzzeltocht.

Prijzen vanaf € 112,50 voor 1 persoon en € 130 voor 2 personen. Inbegrepen is onder meer gebruik van het zwembad, de indoorspeeltuin, tennisbaan en animatie. Kijk voor meer informatie en reserveren op anwb.nl.