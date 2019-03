Efteling ‘Leukste uitje van Nederland 2019'

07 maart 2019 De Efteling is de winnaar van de ANWB-verkiezing ‘Leukste uitje van Nederland 2019’. Frits van Bruggen overhandigde de gouden award aan vertegenwoordigers van het park.

De Efteling kreeg ook op de onderdelen prijs/kwaliteit, sfeer, personeel, faciliteiten en aanbod de hoogste cijfers. Dierenpark Amersfoort kreeg de zilveren award, GaiaZOO de bronzen.

In totaal zijn voor werden ruim 63.000 stemmen uitgebracht.

Top 3 Leukste uitje van Nederland 2019

Goud: Efteling (Kaatsheuvel)

Zilver: Dierenpark Amersfoort (Amersfoort)

Brons: GaiaZOO (Kerkrade)

Winnaars per provincie

Drenthe: Drouwenerzand Attractiepark (Drouwen)

Flevoland: De Orchideeën Hoeve (Luttelgeest)

Friesland: Attractiepark Duinen Zathe (Appelscha)

Gelderland: Nederlands Bakkerijmuseum (Hattem)

Groningen: Fontana Resort Bad Nieuweschans (Bad Nieuweschans)

Limburg: Kasteelpark Born (Born)

Noord-Brabant: Museum Klok & Peel (Asten)

Noord-Holland: Landgoed Hoenderdaell (Anna Paulowna)

Overijssel: De Ulebelt (Deventer)

Utrecht: Nationaal Militair Museum (Soest)

Zeeland: Berkenhof Tropical Zoo (Kwadendamme)

Zuid-Holland: Avonturenboerderij Molenwaard (Groot-Ammers)

Over de grens

In de categorie Leukste uitje over de grens is Europa-Park (Rust, Duitsland) de winnaar. Op de tweede plaats eindigde boerderij-belevenisoase Irrland (Kevelaer, Duitsland) en als derde Disneyland Paris (Marne la Vallee, Frankrijk).