ANWB-reisorganisaties genomineerd voor Zoover Award

13 maart 2019 ANWB Camping, ANWB Kampeerreizen, Pharos Reizen en FOX Verre Reizen zijn genomineerd voor een Zoover Award, de jaarlijkse verkiezing voor de beste en populairste reisorganisaties van Nederland.

ANWB Camping en ANWB Kampeerreizen zijn genomineerd in de categorie Campingvakantie. Net als Pharos Reizen, die ook nog kans maakt op een prijs in de categorie Zonvakantie. FOX Verre Reizen is ook genomineerd in de categorie Zonvakantie.

Stemmen tot 29 april

ANWB-leden die willen stemmen op hun favoriet kunnen dat doen via www.zooverawards.nl. Daarmee maak je kans op een cadeaukaart ter waarde van € 2.000 te besteden, bij PLUS. Stemmen kan tot 29 april.