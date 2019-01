Topdrukte op ANWB-stands Vakantiebeurs

22 januari 2019 ​De ANWB was goed vertegenwoordigd op de Vakantiebeurs in Utrecht.

FOX en Travelhome hadden grote eigen stands in hal 10 en 11, waar de reisadviseurs goede zaken deden. De overige dochters stonden op de gezamenlijke ANWB-stand in hal 7. Behalve voor SNP, Pharos, Ledenreizen en Kampeerreizen was daar ook ruimte voor een kleine ANWB-winkel en voor het Reizen Theater. De voorstellingen over specifieke bestemmingen uit het aanbod van de ANWB trokken telkens weer veel publiek, net als het Extra-gidsje Nederland, dat bezoekers gratis konden ophalen als ze hun kaartje voor de beurs hadden besteld via het Land van ANWB.

FOX heeft in Utrecht geweldig gedraaid. Samen met de boekingen langs andere wegen heeft FOX zaterdag ‘all time omzet-dagrecord’ gedraaid. Populair waren de FOX-reizen naar Vietnam, Sri Lanka en Zuid-Afrika, maar ook voor nieuwe exotische bestemmingen zoals bijvoorbeeld Namibië/Botswana, Brazilië en Oezbekistan was de belangstelling verrassend groot. De beursaanbiedingen van Travelhome hebben het ook goed gedaan.