ANWB op Vakantiebeurs

10 januari 2019 De ANWB is weer vier dagen prominent met haar reisdochters aanwezig op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht.

In het theater van ANWB Reizen kunnen bezoekers presentaties bijwonen over diverse reisbestemmingen. Het Land van ANWB trapt af met een presentatie over Woerden, 'hoofdstad' van het Groene Hart. Daarnaast zijn er informatie- en inspiratiesessies van FOX over China, Canada en Thailand en van ANWB Ledenreizen over wandelvakanties.

ANWB Kamperen trakteert beursbezoekers bij de eigen stand op een presentatie over het leven op de camping. Retail heeft een winkel ingericht, en er is een infobalie. Bij de stand is een nieuwe camper te zien, die Kamperen inzet bij evenementen.