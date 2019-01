Alarmcentrale viert 60-jarig bestaan

Zaterdag 12 januari om exact 09.45 uur bestond de ANWB Alarmcentrale 60 jaar. De collega’s vieren het jubileum met een winterse traktatie. “Goedemorgen, met de Alarmcentrale van de ANWB”, klonk het op 12 januari 1959 om 9.45 uur ’s ochtends voor het eerst. De dames Van Lennep en Thamson – destijds aangesproken met ‘juffrouw’ – van de afdeling Reisdocumenten vormden vanaf dat moment samen de bezetting van de nieuwe afdeling. Hun werk was een uitvloeisel van de Internationale Reis- en Kredietbedrijf (IRK), de voorloper van de Wegenwacht Europa Service.

1,2 miljoen dossiers

Dat eerste jaar verwerkten beide dames 90 dossiers. Doordat de Alarmcentrale sinds 2008 ook de pechmeldingen van de Wegenwacht aanneemt, zijn dat er tegenwoordig 1,2 miljoen per jaar. Gingen er het eerste jaar 170 voertuigen (voornamelijk scooters) op transport, nu zijn het er in een hoogseizoenweek 900. Inmiddels telt de Alarmcentrale 550 vaste medewerkers, in het hoogseizoen aangevuld met ruim 400 seizoenkrachten.