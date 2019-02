Romeinse Limespad wandelroute van het jaar

08 februari 2019 Het Limespad, een wandelroute langs sporen van de Romeinse tijd, is op de Fiets en Wandelbeurs in het Belgische Gent uitgeroepen tot Wandelroute van het Jaar 2019. De ANWB is een drijvende kracht achter de realisatie van de route.

Het 275 kilometer lange wandelpad loopt van Katwijk tot Berg en Dal, langs de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, en voert langs nog tastbare sporen van de overheersing. De goed verzorgde gids, met veel achtergrondinformatie over cultuur en natuur en het thema van de route zijn voor de jury redenen het Limespad de prijs toe te kennen.

De route is tot stand gekomen in samenwerking tussen de ANWB, provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, RomeinenNu, Romeinse Limes Nederland, Wandelnet en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De ANWB heeft de totstandkoming mede gefinancierd, meegewerkt aan het ontwerp en heeft de gids gemaakt. Behalve een wandelroute is er ook een Limes fietsroute.